شكرا لبحثكم عن خبر الشرطة الانجليزية تعتقل قريبة الملياردير شاهر عبدالحق والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر:ان الشرطة البريطانية اعتقلت في لندن امراة ستينية. واضافت: من اسرة الملياردير اليمني شاهر عبدالخالق يشتبه بتورطها بمقتل الفتاة النرويجية مارتينا ما غنسون . وكان نجل شاهر عبد الحق فاروق قد اقدم على قتل زميلته الفتاة النرويجية قبل سنوات في لندن وغادر المدينة صوب اليمن.

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