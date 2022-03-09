اجتماع بتعز يناقش ايجاد آليه لحل مشكلة اجور النقل لطلاب الجامعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع ضم وكيل محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي وممثلي جامعة تعز وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية الحلول الممكنة لتسهيل تنقل طلاب الجامعة بسبب ارتفاع اجور النقل وتشكيل لجنة لوضع آلية متكاملة لحل المشكلة.



وفي الاجتماع أكد الوكيل على ضرورة حل قضية دعم طلاب جامعة تعز لمواجهة ارتفاع اجور النقل وكذا نظافة المدينة والسوائل قبل حلول موسم الأمطار تلافيا للمخاطر المحتملة جراء انسدادها والمراكز الصيفية للطلبة والطالبات لتحصينهم من الفكر السلالي الطائفي وكيفية مواجهته.

وأقر الاجتماع توجيه مكتب التربية والشباب والرياضة وصندوق التحسين إعداد دراسات تفصيلية خاصة بالمراكز الصيفية وتنظيف السوائل و التنسيق مع المنظمات المحلية والدولية وإسهاماتها فب حل هذه الاشكالات.