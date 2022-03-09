وزير التخطيط يشارك في حلقة نقاشية حول تقييم أثر النزاع في اليمن ومسارات التعافي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

شارك وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، امس، في العاصمة السعودية الرياض، في حلقة النقاش المنعقدة ضمن فعالية تدشين تقييم أثر النزاع في اليمن ومسارات التعافي.



وأكد الوزير باذيب، أهمية الوقوف على الأسباب الجذرية المتعددة التي أدت إلى الصراع بصورة عامة..مشيراً الى ان سبب الصراع الذي بدأ في العام 2014 مرده الرئيسي وجذره الحقيقي هو ذلك الانقلاب الحوثي المشؤوم على الشرعية وعلى مؤسسات الدولة..مؤكداً أن الحل السلمي الشامل والمستدام هو السبيل الوحيد للخروج من الوضع الحالي في اليمن.

وقال وزير التخطيط " حان الوقت للبدء والتحضير وإعداد الخطط العامة للإعمار والتعافي الاقتصادي وتحديد الأولويات والاحتياجات التنموية، وهذا ما تقوم به حالياً وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع الشركاء بمن فيهم البرنامج السعودي والبنك الاسلامي والبنك الدولي" ..لافتاً الى أنه ليس من المناسب ان ننتظر حتى تنتهي الحرب ويحل السلام.

و أشار الوزير باذيب إلى أن وزارة التخطيط تسعى إلى حشد الموارد وانتهاج منهجية جديدة في التعامل مع التحديات والاحتياجات الجديدة تقوم على أساس الربط والتكامل بين التدخلات الإنسانية قصيرة الأجل والاحتياجات التنموية وبناء السلام بما في ذلك التعامل مع الأزمات والصدمات الطارئة مثل تهديدات جائحة كورنا ونقص إمدادات الغذاء وخاصة سلع الأمن الغذائي التي تمثل أحد تجليات الأزمة العالمية التي تلوح في الأفق.

وثمن وزير التخطيط، الدور الهام للمملكة العربية السعودية ممثلة بالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والبرنامج الإنمائي في دعم مسارات التنمية والتعافي في اليمن ..شاكرا كل شركاء اليمن الإقليميين والدوليين على الدعم والمساندة .. منوهاً أن الحكومة ستبذل كل طاقاتها وجهدها لتذيل كل الصعوبات وتقديم التسهيلات الممكنة للمضي بالعمل التنموي مع الشركاء إلى نطاق أوسع.

حضر الجلسة السفير محمد بن سعيد آل جابر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف العام للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، و خالدة بوزار الأمين العام المساعد للأمين العام للأمم المتحدة، كما شارك في الجلسة النقاشية عبدالعزيز الرشيد مساعد وزير المالية السعودي للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية، والدكتور عبدالعزيز العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، و اوك لوتسما الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، والمهندس محمد الساعاتي المستشار الخاص لرئيس البنك الإسلامي للتنمية.