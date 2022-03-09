شكرا لبحثكم عن خبر السفير السعودي: هذا ما عملناه وننوي عمله في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، عن الخطة السعودية في اليمن خلال المرحلة القادمة.

جاء ذلك خلال تدشين تقرير تقييم آثار النزاع في اليمن: مسارات التعافي من سلسلة تقارير آثار النزاع في اليمن بالتعاون بين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أمس الثلاثاء.

وقال آل جابر: أن السعودية تسعى إلى تحقيق أثر تنموي مستدام لحاضر ومستقبل اليمن، ورفع قدرة الحكومة وأجهزتها، مشيراً إلى أنه ما زال هناك أمل كبير لتحقيق السلام.

وأضاف: ‘‘نعمل مع الحكومة اليمنية لتحقيق مستقبل أفضل لليمن واليمنيين من خلال الحوار ونبذ العنف واستخدام القوة لتحقيق الأهداف السياسية’’.

وفي تعليقه على التقرير، قال آل جابر أن ‘‘التقرير يعطي بعداً جديداً بالغ الأهمية عن مستقبل اليمن، وكيف تبدو المسارات المستقبلية للتعافي من واقع استقراء علمي عميق للواقع، وبما يحقق التعافي والتنمية المستدامة ويلبي آمال الشعب اليمني ويمنحه السلام والاستقرار وفرص العيش الكريم’’.

وتعيش اليمن منذ 7 سنوات، حربًا مدمرة، إثر انقلاب مليشيا الحوثي على الحكومة الشرعية، الامر الذي تسبب في اسوأ أزمة إنسانية في التاريخ الحديثن بحسب تأكيدات الأمم المتحدة.