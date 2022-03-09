شكرا لبحثكم عن خبر كهرباء عدن تتعرض لخطر التوقف والحكومة تتفرج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ناشدت المؤسسة العامة لكهرباء عدن صباح اليوم دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ووزير الكهرباء ا/أنور كلشات بالتدخل الفوري والعاجل بدفع المستحقات المالية لشركات الطاقة المشتراة وذلك تجنباً لخروج كافة المحطات المؤجرة فجر الخميس.

وأضافت المؤسسة بأنها حرصت منذ اللحظة الأولى على التواصل وبشكل مستمر مع كل الجهات المعنية للاسهام بحل مشكلة شركات الطاقة وفق خطة وآلية متفق عليها وفعلية وإلى حد الآن لم تلتمس أي تحرك واستجابة.

وجددت المؤسسة مناشدتها لكافة الجهات المسؤولة إلى القيام بواجبهم والحد من خروج كافة الطاقة المؤجرة والتي تشكل أكثر من 70% من التوليد الحالي لكهرباء عدن.