شكرا لبحثكم عن خبر القوات الجنوبية تتصدى لهجوم لمليشيا الحوثي جبهة قطاع صبيرة شمال الضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تصدت القوات المسلحة الجنوبية، فجر اليوم الأربعاء، لهجوم شنته مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، عبر مسارين تجاه جبهة قطاع صبيرة – الجب، شمال الضالع. هاجمت المليشيا الإرهابية، تمركزات وحدات القوات الجنوبية، معززة بغطاء نيراني من سلاح عيار 23 وأسلحة رشاشة متوسطة العيارات. وأسقطت القوات الجنوبية، بحسب مصادر عسكرية ميدانية، قتلى وجرحى بصفوف المليشيات الإجرامية، وكسرت اعتدائها بعد معارك عنيفة، انتهت بتقهقرها وانهيار هجومها. جاءت محاولة الاعتداء على المواقع العسكرية الجنوبية بالجبهة، عقب قصف مدفعي مكثف استهدف تمركزات المليشيات الإجرامية على امتداد مسرح العمليات القتالية.

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