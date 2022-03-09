المجلس الانتقالي يحتفل بالمراة الجنوبية

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يزيد بن سلمان - شبوة - احتفلت اللجنة العليا للمرأة الجنوبية، يوم الثلاثاء، في العاصمة عدن، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تحت شعار (المرأة الجنوبية صانعة التغيير). شهد الحفل استعراضا بأعلام الجنوب، وفعاليات توعوية بقضايا زواج القاصرات، واستعراضات فنية عن نضال المرأة في الجنوب واقتحامها مختلف المجالات. كما تضمن فقرات غنائية وشعرية، بمشاركة عدد من فتيات وزهرات الجنوب وجمعيات ذوي الهمم، وسط استحسان الحاضرين. وفي كلمته خلال الحفل، قال الدكتور ناصر الخبجي، رئيس وحدة شئون المفاوضات في المجلس الانتقالي الجنوبي إن بطولات المرأة الجنوبية وإنجازاتها ودورها البارز يتصدر موكب النضال والثورة. وأكد أن مبادئ المجلس ومنهجه الديمقراطي يؤمنان بتمكين المرأة، وتعزيز مكانتها وتحقيق الهدف الاستراتيجي لشعب الجنوب بنيل الحرية والاستقلال وبناء دولة جنوبية فيدرالية على أسس المساواة والعدالة. ونوه بمتانة العلاقات الراسخة مع التحالف العربي، مؤكدا أن المجلس يمد يديه للتفاوض والحوار والسلام من اجل استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، مشددا على تعزيز الاصطفاف والتلاحم الجنوبي في مواجهة التحديات. بدورها، وجهت الدكتورة نجوى فضل، رئيسة اللجنة العليا للمرأة الجنوبية، مستشارة رئيس المجلس لشؤون المرأة، التحية إلى المرأة الجنوبية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

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