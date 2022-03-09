شكرا لبحثكم عن خبر الممثلة العالمية انجليا جولي ترفض التعامل مع سلطات الجوازات في مطار عدن! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

رفضت سفيرة النوايا الحسنة للأمم المتحدة، أنجلينا جولي قبول اعتذار قيادة إدارة مطار عدن، عن الفضيحة التي قام بها أحد موظفي المطار بتصوير جواز سفرها لدى وصولها المطار الأحد الماضي.

مصادر عاملة في المطار، قالت إن المبعوثة الأممية، رفضت السماح لهم بتوديعها وفق مراسيم رسمية.

وأضافت المصادر، أن جولي، طلبت من إدارة المطار، أن يتم ركن سيارتها بجانب سلم طائرة المغادرة للصعود على متنها بشكل فوري.. حتى لا تدخل مبنى المطار وتمر على قسم الجوازات للحصول على ختم الخروج، وأن يتم ختم جوازها بجانب الطائرة.

واعتبر صحفيون وناشطون يمنيون تسريب صورة جواز أنجلينا جولى انتهاك للخصوصية وطالبوا، بفتح تحقيق ومحاسبة من قام بذلك الفعل في مطار عدن.