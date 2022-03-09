قيمتها بالمليارات.. مليشيا الحوثي تسطو على أراضٍ تابعة لطبيب مشهور في إب

سطت مليشيا الحوثي الإرهابية على أراضي غالية الثمن تابعة لطبيب يمني مشهور في مدينة إب (وسط اليمن)، وسط عمليات نهب واسعة لأراضي وممتلكات المواطنين.



وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي، قامت بالسطو على أراضٍ للدكتور إسماعيل الصباحي وسط مدينة إب، وصادرتها لصالح هيئة الأوقاف التابعة لها.



وأضافت المصادر أن الأراضي التي تتوسط مدينة إب في ماكان يُعرف بـ "مزارع المسودي" تبلغ مساحتها 85 قصبة (قيمة الواحدة منها بنحو 50 مليون ريال).



وأشارت المصادر نقلاً عن الصباحي، فإن أرضيته مملوكة منذ عشرات السنين وقد ورثها عن أبيه.



وتزعم المليشيا بأن الأرضية المصادرة تابعة لأراضي الأوقاف وهي المزاعم التي ساقتها في حوادث سابقة لعمليات نب منظمة بدأتها منذ نحو عامين.



وتشير مصادر حقوقية إلى أن المليشيا وعبر مدير أوقافها في المحافظة القيادي، بندر العسل، صادرت أراضٍ واسعة لمواطنين تقدر بمئات (القصب) بذريعة أنها وقف، في حين ينفي ملاكها ذلك ويتهمون المليشيا بنهبها لارتفاع أسعارها.