‏الارياني: مليشيا الحوثي حولت حياة المرأة اليمنية الى جحيم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 مارس 2022

قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني" ان مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران، حولت حياة النساء اليمنيات الى جحيم لا يطاق، في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والمعيشية والامنية الكارثية التي فرضها الانقلاب، والجرائم والانتهاكات غير المسبوقة التي ارتكبتها، ومصادرتها للحقوق والحريات"‏.



واضاف معمر الارياني في تصريحات وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان الحرب التي فجرها انقلاب مليشيا الحوثي خلفت مآسي انسانية لا توصف للمرأة اليمنية، فعشرات الآلاف منهن فقدن ازواجهن في جبهات القتال، الى جانب آلاف من النساء الذين تعرض اقربائهن للاختطاف والاخفاء القسري، اضافة الى ملايين النساء المهجرات مع اطفالهن في مخيمات النزوح وخارج الوطن"‏.

واشار الارياني الى ان مليشيا الحوثي الارهابية ارتكبت بحق المرأة اليمنية منذ انقلابها عشرات الآلاف من الجرائم والانتهاكات غير المسبوقة، توزعت بين القتل، والتهجير، ومداهمة المنازل والاختطاف، والاخفاء القسري، والتعذيب النفسي والجسدي، والاغتصاب والتحرش، واكدتها تقرير دولية.

وطالب الارياني المجتمع الدولي ومنظمات حماية المرأة بمغادرة مربع الصمت، والقيام بمسئولياتهم القانونية والإنسانية والاخلاقية في ادانة ممارسات مليشيا الحوثي الارهابية بحق المرأة، وملاحقة المسئولين عن الجرائم والانتهاكات ومحاكمتهم، ودعم نضال اليمنيين واليمنيات لاستعادة دولتهم.