رئيس الوزراء يشدد على دعم عمل مؤسسات الدولة من اجل تحقيق التعافي والاستقرار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على ضرورة دعم عمل مؤسسات الدولة على المستوى المركزي والمحلي من اجل تحقيق التعافي والاستقرار، والدور المعول على وقوف الاشقاء والأصدقاء مع الحكومة والشعب اليمني في هذا الجانب.



وأشار الى ان اليمن لا يمكن ان تنتظر حتى إحلال السلام لإعادة تطبيع الأوضاع، وان الحكومة تبذل جهود استثنائية في العمل على تخفيف تبعات الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي، وأدت الى نتائج كارثية عكسها التقرير الثالث من تقييم آثار النزاع في اليمن الذي أعده البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الوزراء، اليوم، في العاصمة السعودية الرياض، بفعالية تدشين التقرير الثالث والأخير من سلسلة تقارير آثار النزاع في اليمن، بعنوان "تقييم آثار النزاع في اليمن: مسارات التعافي"، بالشراكة بين البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

وعبر رئيس الوزراء عن سعادته لحضور هذا الفعالية لتدشين التقرير الثالث حول آثار النزاع في اليمن.. مقدما الشكر للبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن على تنظيم هذه الفعالية وجهوده المستمرة في دعم اليمن، وكذا للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة على اعداد التقرير بالتعاون مع مركز فريدريك إس باردي للمستقبل الدولي، ومدرسة جوزيف كوريل للدراسات الدولية في جامعة دنفر.

ووصف الدكتور معين عبدالملك، المؤشرات التي جاءت في تقارير تقييم آثار النزاع في اليمن بانها صادمة.. موضحا ان التقرير الثاني الصادر عام 2019م كان يتحدث عن 200 ألف ضحية، 60 بالمائة منهم سقطوا بطريقة غير مباشرة خلال النزاع.. وقال "نحن نتحدث اليوم تقريبا عن ثلث مليون ضحية حتى نهاية عام 2021، وعلى 126 مليار دولار فقدت تراكميا من الناتج المحلي الإجمالي، وهذه أرقام صادمة، ونتيجة نزاع لم يختره اليمنيون ولكن أشعلته ميليشيا الحوثي المتطرفة بدعم من إيران للأسف".

وأكد ان هذه النتيجة الحتمية لما يعانيه اليمنيون حاليا جراء النزاع الذي اشعلته مليشيا الحوثي والتي أجهضت كل جهود التوافقات السياسية في اليمن لإنجاح المرحلة الانتقالية التي كانت بدعم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودول الخليج والمجتمع الدولي بعد المبادرة الخليجية.. لافتا الى ان الأرقام الصادمة التي يتم مناقشتها اليوم في هذا التقرير تعطي بعض الأفكار في العودة الى مسار التعافي. وتطرق رئيس الوزراء الى ما تبذله حكومة الكفاءات السياسية بعد اتفاق الرياض من جهود عالية لإعادة تطبيع الأوضاع.. وقال "لا يمكن الانتظار حتى إحلال السلام لإعادة تطبيع الأوضاع في اليمن، وهناك تحديات كبيرة جدا، وسمعت الكثير من الكلام عن أهمية دعم المؤسسات المحلية للقيام بدورها، كل الجهود التي قام بها المجتمع الدولي وأشقاؤنا وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وأصدقاؤنا في مجلس التعاون الخليجي والأصدقاء في المجتمع الدولي، كل هذه الدول التي ساهمت من خلال مؤتمرات التعهدات الإنسانية في التخفيف من هذه المعاناة، لكن ما زلنا بعيدين عن العودة إلى معدلات التنمية". وأشار الى التحذيرات الواردة في التقارير في حال استمر النزاع، والخسائر التي يمكن دفعها، فاذا كنا أتحدث عن عقدين من الزمن تخلفنا فيها عن مسار التنمية في 2019، فالتقارير الحالية تؤكد أن الموضوع سيكون أكثر فداحة اذا استمرت مليشيا الحوثي في الحرب ضد الشعب اليمني.

وجدد الدكتور معين عبدالملك، دعم الحكومة لكل جهود ومسارات السلام، بتوجيهات من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، مقابل استمرار مليشيا الحوثي في التعنت وعرقلة كل الجهود للوصول إلى سلام مستدام والعودة إلى التوافقات السياسية التي يمكنها أن تعيد اليمن إلى مسارات حقيقية من الاستقرار.. محملا مليشيا الحوثي مسؤولية إجهاض كل المحاولات الأممية والدولية لإحلال السلام، وكذا المسؤولية أيضا الى ضحايا الحرب المباشرة وغير المباشرة.. وقال " عندما نتحدث أن 60 بالمائة من الضحايا سقطوا بأسباب غير مباشرة؛ نقص التغذية، ومشاكل كثيرة، نتحدث عن منع اللقاحات لجائحة مثل كورونا، وإيقاف لقاحات شلل الأطفال في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وكل هذه أمثلة لأسباب النزاع الحقيقية". وأضاف "يتحدث التقرير عن العودة إلى الخلف أربعة عقود وليس عقدين إذا استمر النزاع بهذا الشكل وقرابة مليون و 300 ألف ضحية قد يكونون نتاجا للصراع إذا استمر حتى عام 2030، ونأمل أن نصل إلى استقرار وسلام حقيقي في وقت قريب، لكن حتى ذلك الوقت من المهم هو دعم جهود التعافي الحالية، ودعم تطبيع العمل والمؤسسات ودعم قدرات المؤسسات اليمنية للإيفاء بالالتزامات الرئيسية". ولفت الى ان التقرير لم يتحدث عن أشياء كثيرة بينها تمزيق النسيج الاجتماعي لليمنيين، والصراعات الداخلية، وهي في مجملها نتائج غير مباشرة للنزاع، وتسببت بها الميليشيا الحوثية، منذ عرقلتها للتوافقات السياسية وإكمال العملية الانتقالية في اليمن، وصولا الى الانقلاب المسلح على السلطة الشرعية.. منبها من خطورة الإشكاليات المتعلقة بتمزيق النسيج الاجتماعي، نتيجة العنف المفرط للميليشيا الحوثية وتطرفها كأحد أهم الأسباب التي أدت إلى النتائج الكارثية التي وصلت اليها اليمن حاليا. وأكد رئيس الوزراء، ان اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة خطوة هامة لاستعادة العمل وتطبيع العمل في المؤسسات، والجهود التي قامت بها الحكومة بدعم من الأشقاء والمجتمع الدولي خلال الفترة الماضية، وما نفذته من إصلاحات ساهمت في استقرار الأوضاع، رغم محدودية وشحة الإمكانات.. موضحا ان هذه الإصلاحات اثمرت في تقليص عجز الموازنة من 54 بالمائة إلى 30 بالمائة، زيادة إيرادات الدولة بحدود 47 بالمائة في العام الماضي.. وقال " ورغم ذلك فالفجوة ما زالت كبيرة، وهناك إشكاليات متراكمة في ما يتعلق بالتعليم والصحة، والبنية التحتية والطرق وغيرها والتي تضع عقبات أمام استعادة التعافي". وأضاف " في عام 2019 كان أول معدل نمو إيجابي للاقتصاد في اليمن، نتيجة للوديعة التي أودعها الأشقاء في المملكة العربية السعودية كدعم مباشر، وهناك دعم غير مباشر؛ من تعهدات إنسانية، تشارك فيه كل دول العالم وأشقاؤنا في المملكة وبقية الدول العربية، إضافة الى الدعم السعودي بالمشتقات النفطية لاستقرار وضع الكهرباء وهو الدعم المباشر الوحيد المتبقي الآن، وهو ما ساهم وعزز من استقرار الأوضاع والخدمات بالحد الأدنى". واستعرض الخطوات الإصلاحية التي شرعت فيها الحكومة في مجال الطاقة، والتوجه لإدخال الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء.. وكشف انه سيتم خلال أسابيع توقيع عقود في المهرة وأبين وحضرموت لإدخال طاقة متجددة.. مرحبا بمساهمة القطاع الخاص كشركاء للحكومة في هذا المجال وغيره من المجالات، وكذا كل الاستثمارات الخارجية.

وشدد الدكتور معين عبدالملك، على ضرورة دعم عمل مؤسسات الدولة على المستوى المركزي والمحلي من اجل تحقيق التعافي والاستقرار.. مؤكدا ان اليمنيين لديهم كثير من الأمل بوقوف المجتمع الدولي وفي مقدمتهم الجيران في المملكة العربية السعودية الشقيقة ودول مجلس التعاون والأشقاء العرب والأصدقاء في المجتمع الدولي، والحريصون دائما على وحدة واستقرار الأوضاع وتعافيها في اليمن. وقدم رئيس الوزراء التهنئة للمرأة اليمنية بمناسبة اليوم للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام.. مشيرا الى الدور للمرأة اليمنية رغم ما تعرضت له من معاناة كبيرة أثناء هذا النزاع، والدور المعول عليها في استعادة التعافي والاستقرار خلال المرحلة القادمة. كما تطرق الى التحديات التي افرزتها المستجدات العالمية الأخيرة امام جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وما تقوم به الحكومة لتخفيف تداعياتها على الامن الغذائي والإصلاحات الجارية.. مؤكدا انه ليس امام الحكومة الا الصمود ومواجهة هذه التحديات وبدعم من المجتمع الدولي ومن الأشقاء والأصدقاء حتى الوصول الى مرحلة السلام التي نتطلع جميعا إلى تحقيقها في القريب العاجل. من جانبها أوضحت الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خالدة بوزار، ان التقرير الثالث حول تقييم آثار النزاع في اليمن، يشير الى ان التعافي في اليمن لازال ممكنا رغم التدهور، وما يتطلبه ذلك من ضرورة توقف الحرب وبشكل عاجل الان.. مؤكدة ان التقرير يقدم حلول وخارطة طريق للتعافي في اليمن ويعطي أملا في مستقبل أفضل.

وأشارت الى ان السلام في اليمن لا يمكن ان يتحقق الا بتنمية وهو ما يستوجب العمل على انهاء الحرب فورا.. منوهة باستضافة البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن لهذه الفعالية.

وأشادت المسؤولة الأممية بجهود رئيس الوزراء لتسهيل الاعمال الإنسانية لبرامج الأمم المتحدة في اليمن، والتطلعات لاستمرار هذه الشراكة للتعامل مع المخاوف القائمة في جانب الامن الغذائي مع الازمة العالمية الحالية.. ولفتت الى التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الاستجابة الإنسانية لليمن لدعم خطة الاستجابة للعام 2022م. كما قدمت التهنئة للمرأة اليمنية باليوم العالمي للمرأة، وحيت شجاعتها في مواجهة التحديات جراء النزاع. بدوره لفت السفير السعودي لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد آل جابر، الى ان هذا التقرير يأخذ بعدا جديدا بالغ الأهمية للجميع وخاصة في السعودية وهو مستقبل اليمن وكيف تبدو المسارات المستقبلية للتعافي من واقع استقراء عميق للواقع وبما يلبي آمال الشعب اليمني ويمنحه السلام والاستقرار والعيش الكريم.. مؤكدا ان السعودية تعبر ومنذ عقود بأفعالها عن دعمها القوي لليمن في الجانب الاقتصادي والتنموي والسياسي والأمني والإنساني. واستعرض آل جابر مشاريع البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن في عدد من القطاعات بالمحافظات اليمنية.. وقال " السعودية هي المانح الأكبر لليمن وذلك تأكيدا لما يجمع البلدين من روابط الاخوة ووشائج القربى بحكم الجوار الجغرافي ووحدة المصير المشترك". وأكد السعي مع شركاء التنمية في اليمن بان يكون للحكومة اليمنية ومؤسساتها الدور الأكبر في تحقيق التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة.. موضحا ان ما نفذه البرنامج السعودي خلال الثلاث سنوات الماضية يتكامل مع ما ورد في التقرير حول تقييم آثار النزاع في اليمن. وأعرب السفير السعودي، ان الامل لازال كبير في الوصول الى اتفاق سلام مستدام وقابل للتنفيذ لتحقيق مستقبل أفضل لليمن واليمنيين من خلال الحوار ونبذ العنف. وأشاد بشجاعة الحكومة اليمنية في مواجهة كل التحديات المختلفة الأمنية والمؤسسية والمالية والاقتصادية والقيام بواجباتها تجاه الشعب اليمني وهو ما لمسناه بوضوح في الفترة الأخيرة من عمل دؤوب مع الحكومة ورئيسها.

والقيت في الفعالية كلمات من قبل نائب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن ناهد حسين، وحنا تايلور المؤلف الرئيس للتقرير، تطرقت الى ما تضمنه التقرير من نتائج وتوصيات والسيناريوهات التي حددها والمسارات نحو التعافي.

شارك في الفعالية وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب ومحافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب وسفير اليمن لدى السعودية شائع الزنداني، ورئيس جهاز استيعاب تعهدات المانحين، افراح الزوبة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في اليمن أوكِ لوتسما، ومساعد وزير المالية السعودي للسياسات المالية والعلاقات الدولية عبدالعزيز الرشيد، وعدد من ممثلي البنوك والصناديق والمنظمات الأممية والدولية والبعثات الدبلوماسية.