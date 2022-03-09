المهرة.. محتجون يغلقون منفذ شحن للمطالبة بتخفيض الرسوم الجمركية

المنامة - ياسر ابراهيم - أغلق عشرات المحتجين منفذ شحن البري، صباح الثلاثاء، بعد أيام من تنظيم وقفة احتجاجية لمطالبة الحكومة بتخفيض الرسوم الجمركية.

وأكد المحتجون أنهم سيواصلون عملية اغلاق المنفذ واستمرارهم بالاعتصام المفتوح حتى تحقيق كافة مطالبهم.

وطالب المحتجون الحكومة بالعدول عن قرارها الأخير الخاص برفع رسوم الجمارك فيما يعادل 300%، مما انعكس سلبا على الحركة التجارية والاقتصادية في المنفذ.

ورفع المحتجون لافتات تجسد معاناتهم جراء تلك القرارات التي وصفوها بـ"الجائرة".

وفي هذا الصدد، قال التاجر خليل الخليدي، إنه بدأ مع زملاءه الاعتصام المفتوح في منفذ شحن الحدودي مع سلطنة عمان، بعد الوقفات الاحتجاجية التي تم تنفيذها سابقا ولم تستجب الحكومة لمطالبهم.

وأكد الخليدي في تصريح لقناة "يمن شباب"، بدء تنفيذ اعتصامهم المفتوح من أمام المنفذ، حتى الاستجابة لكافة مطالبهم، ومنها إلغاء قرار رفع رسوم الجمارك، والسماح باستيراد السيارات القديمة والحديثة.

يشار إلى أن الحكومة الشرعية كانت قد أصدرت نهاية ديسمبر 2021 الماضي، عدة قرارات، منها منها منع استيراد السيارات المستعملة؛ بحجة منع استنزاف العملات الأجنبية.



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