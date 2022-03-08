شكرا لبحثكم عن خبر المهندس الماس يتفقد مشروع طريق مشروع (سوزوكي - الرحاب) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفذ رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور - المركز الرئيسي بالعاصمة عدن، المهندس معين الماس زيارة ميدانية تفقدية لمشاريع الصندوق داخل محافظة عدن. حيث قام المهندس الماس بزيارة مشروع طريق (سوزوكي - الرحاب)، الممتد من جولة سوزوكي وحتى جولة الرحاب، ويربط الطريق مديريات محافظة عدن. واستمع رئيس مجلس إدارة صيانة الطرق من الشركات المنفذة للمشروع والجهاز الاستشاري المشرف وطاقم قيادة المشروع من الصندوق حول آلية سير العمل، ومستوى الإنجاز فيه ولما يمثل من أهمية كشريان للطرق المحورية داخل العاصمة عدن. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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