شكرا لبحثكم عن خبر البنك الدولي يقيم ورشة عمل لمشاركة النتائج المستخلصة من تقييمات مخاطر المناخ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

شارك رئيس مجلس ادارة صندوق صيانة الطرق والجسور المهندس معين محمد الماس عبر الاتصال الافتراضي مساء يوم أمس الأثنين ورشة العمل الذي تقيمها مجموعة البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة لخدمة المشاريع UNOPS وتستهدف المسؤولين في 16 مدينة ووحدة تنفيذية بغرض مشاركة النتائج المستخلصة من تقييمات مخاطر المناخ، وتسليط الضوء على النهج الرئيسية للتخفيف من مخاطر المناخ لسكان المناطق الحضرية.

وتستهدف الورشة التي ينظمها البنك الدولي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع تدريب جميع القطاعات الرئيسية ووحدات إدارة المشاريع من المدن، بالإضافة إلى الممثلين التقنيين من الوزارات التنفيذية (بما في ذلك البيئة والتخطيط والتعاون الدولي والدفاع المدني للكوارث الطبيعية، وإدارات التخطيط الحضري في المدن، والإسكان.

كما ناقشت الورشة كيفية تشكيل خط أنابيب الاستثمار لـمشروع YIUSEP لدعم التكيف مع المناخ في المدن اليمنية.

صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.