شكرا لبحثكم عن خبر صندوق صيانة الطرق والجسور يحتفي بيوم المرأة العالمي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نظم صندوق صيانة الطرق والجسور -المركز الرئيسي بالعاصمة عدن، اليوم الثلاثاء، احتفالية خاصة بموظفات ومنتسبات الصندوق، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الثامن من مارس/آذار.

وفي الحفل الذي خصص للموظفات العاملات في الصندوق، أكد رئيس مجلس إدارة الصندوق، المهندس معين الماس، أن إدارة وقيادة الصندوق تولي المرأة العاملة كل الرعاية والاهتمام.

وأشار المهندس الماس إلى أن المرأة تمثل نصف المجتمع إن لم تكن المجتمع كله، وهناك مساواة بينها وبين الرجل بالنسبة للصندوق وكلاهما شركاء في عجلة التنمية والنجاح .

كما أثنى رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق على الجهود التي تبذلها الموظفات والعاملات في الصندوق، وأن هذه الجهود محل تقدير وعرفان لدى قيادة وإدارة الصندوق.

وشهد الحفل العديد من الفقرات المتنوعة التي عبّرت عن الاهتمام بالمرأة العاملة في الصندوق ومكانتها التي تحظى باهتمام على أعلى المستويات.

صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.