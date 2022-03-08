شكرا لبحثكم عن خبر المركزي اليمني وبنك التنمية الاسلامي يبحثان اليات دعم استيراد السلع الاساسية الى اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

واصلت قيادة البنك المركزي اليمني جولتها الخارجية في عدد من العواصم العربية ، وعقدت خلالها لقاءات مكثفة مع المؤسسات المالية الدولية والعربية.

وكان محافظ البنك المركزي اليمني "احمد غالب المعبقي" ، قد التقى ، يوم امس الاثنين ، بنائب رئيس البنك الاسلامي للتنمية "منصور مختار" ، لبحث اوجه الدعم التي سيقدمها بنك التنمية الاسلامي للاقتصاد اليمني.

وبحسب مصادر مطلعة فقد ركز اللقاء ،الذي اقيم في مدينة جدة السعودية ، على اليات التمويل المقدمة للبنك المركزي اليمني لتغطية استيراد السلع الاساسية الى البلاد ، لاسيما النفط والقمح.

ومن المتوقع ان تتوجه قيادة البنك المركزي اليمني الى الرياض خلال اليومين القادمين لاستكمال جولتها الخارجية والجلوس مع المسؤولين السعوديين لتنسيق سبل الدعم المالي والتعاون المؤسسي.

يذكر ان قيادة البنك المركزي اليمني كانت قد اكلمت يوم امس الاول ، زيارة لها الى العاصمة الاماراتية ابوظبي ، وصفت بالناجحة.

وتم من خلال الزيارة فتح حسابات جديدة للبنك المركزي اليمني في مصرف ابوظبي الاسلامي ، واقرار اليات تدفق الدعم المالي الاماراتي الى اليمن.

وتراهن قيادة البنك المركزي اليمني من خلال هذه الجولات الخارجية على احداث انفراجة قريبة في الاقتصاد اليمني المتدهور منذ سنوات ، واستعادة الثقة الدولية والعربية بمؤسسات الدولة اليمنية ، وتحفيز هذه الدول على اتخاذ خطوات جادة في طريق الدعم الاقتصادي والمالي.

كما تسعى قيادة البنك المركزي الى الاستفادة من الخبرات الدولية والعربية لتعزيز اليات الحوكمة المالية المحلية ، و التنسيق المتبادل في جهود مكافحة تمويل الارهاب و محاربة عمليات غسيل الاموال.