[ عودة خدمة الانترنت إلى المحافظات الشرقية بعد ساعات من الانقطاع ]

عادت خدمة الإنترنت إلى المحافظات الشرقية، فجر اليوم الثلاثاء، بعد انقطاع دام عدة ساعات.



وقالت مصادر محلية، إن الخدمة عادت إلى محافظات حضرموت وشبوة ومأرب، في الساعة الأولى من فجر اليوم وذلك بعد انقطاعها بشكل تام منذ عصر الإثنين.



وقال مصدر في اتصالات وادي حضرموت لـ "يمن شباب نت"، إن سبب الانقطاع يعود إلى قطع في كابل الألياف الضوئية بين منطقتي قشن وحصوين بمحافظة المهرة، تسببت به أعمال حفر في المنطقة.



وتتسب أعمال التخريب والحفريات في مناطق المهرة، إلى خروج الخدمة بشكل متكرر عن المحافظات الشرقية