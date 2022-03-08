رئيس الوزراء يطمأن على سلامة الطفلين كريم وأمير ويقدم الشكر للشاب المصري على انقاذهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أطمان رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على سلامة الطفلين اليمنيين كريم وامير عمرو عبد الكريم، والذي تم انقاذهم من قبل شاب مصري واخراجهم من دائرة الخطر في احدى المدن الأوكرانية، جراء القصف والمعارك الدائرة هناك.

وأجرى رئيس الوزراء اتصالا هاتفيا مع الشاب المصري اسلام العشيري، حيث عبر له عن التقدير لموقفه الشجاع والنبيل وتحديه للخطر من اجل انقاذ حياة الطفلين اليمنيين.. مؤكدا ان هذا الموقف الشجاع ليس بغريب على الشباب المصري أينما تواجدوا.. مقدما له الشكر باسم الحكومة والشعب اليمني على هذا الموقف الإنساني الشجاع.

وتحدث الدكتور معين عبدالملك مع الطفلين كريم وأمير وأطمان على صحتهم وسلامتهم.

بدوره أكد الشاب العشيري أن ما قام به هو الواجب الذى كان يتحتم عليه فعله، خاصة في مثل هذه المواقف الصعبة التي تدعو للتكاتف والتضحية.. معربا عن تقديره لرئيس الوزراء لهذه اللفتة الطيبة لتقديم الشكر له.

كما اجرى رئيس الوزراء اتصالا هاتفيا بوالد الطفلين كريم وامير عمرو عبدالكريم، حيث هنأه بسلامتهما وخروجهما من مناطق الخطر الى قرب الحدود البولندية.. مؤكدا ان تم توجيه البعثة الدبلوماسية في بولندا بترتيب كل الإجراءات لاستقبالهم.

وعبر والد الطفلين عن تقديره الكبير لدولة رئيس الوزراء على هذه المشاعر الطيبة ومتابعته المستمرة وما يبديه من حرص على سلامة جميع اليمنيين المتواجدين في أوكرانيا.