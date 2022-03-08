‏الارياني يحذر من تصعيد مليشيا الحوثي الارهابية عمليات نهب ممتلكات المناهضين لانقلابها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

حذر وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني من تصعيد مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران عمليات نهب ممتلكات المواطنين المهجرين المناهضين لمشروعها الانقلابي، من منازل واراضي وعقارات واقعة في العاصمة المختطفة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها.



واوضح ان نهب مليشيا الحوثي ممتلكات المواطنين وتوجيهها لصالح دعم ما تسميه "المجهود الحربي" عمل انتقامي جبان يكشف نواياها الحقيقية تجاه السلام‏.

وجدد الارياني التاكيد على بطلان عمليات المصادرة والتصرف في تلك الممتلكات، باعتبارها صادرة عن مليشيا انقلابية تم تصنيفها دوليا "جماعة ارهابية"، وان كل ما يترتب عليها في حكم المعدوم.

واهاب بالمواطنين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الارهابية عدم التورط في تلك العمليات، كونها جرائم جنائية تضع جميع المتورطين فيها تحت طائلة القانون‏.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي بتحديد موقف واضح من هذا التطور الخطير الذي يقوض جهود السلام، ويؤكد مضي مليشيا الحوثي بايعاز ايراني في نهج التصعيد، وانتهاكها السافر للقرارات الدولية والقوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.