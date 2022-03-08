شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معرض صور يوثق جرائم وانتهاكات الحوثيين بحق المدنيين في جنيف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

نظمت عدد من المنظمات الحقوقية اليمنية والدولية، امس في ساحة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية، معرضا للصور للتعريف بالجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين في اليمن.



المعرض الذي يأتي على هامش الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف، يستمر ثلاثة أيام، ويحوي أكثر من مائة صورة، تشرح نماذج من انتهاكات الحوثي بحق النازحين ومعاناتهم، وضحايا الألغام، بالإضافة إلى ضحايا القصف العشوائي للأحياء السكنية، وتجنيد الأطفال، والاعتداء على النساء، والاعدامات التي تتم خارج القانون.

وقالت منسقة المعرض الدكتورة وسام باسندوة، إن المعرض يهدف إلى كشف جرائم مليشيا الحوثي وانتهاكاتها بحق الأبرياء المدنيين والدمار الذي تتعرض له اليمن عامة جراء انقلابها على الحكومة الشرعية في سبتمبر 2014م .. موضحة أن المعرض يأتي بعد عدة أيام فقط من اتخاذ مجلس الأمن القرار رقم 2624 الذي صنف الحوثي مليشيا إرهابية.