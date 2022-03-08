الجيش الوطني يكبّد ميليشيا الحوثي خسائر كبيرة جنوب مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

كبدت قوات الجيش والمقاومة الشعبية، صباح امس الإثنين مليشيا الحوثي الإيرانية خسائر بشرية ومادية كبيرة، في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب.



أركان حرب المنطقة العسكرية الثالثة العميد الركن، عبدالرقيب دبوان أكد لـ “سبتمبر نت” أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية خاضت صباح اليوم معارك عسكرية ضارية، بعد محاولة هجوم للمليشيا في جبهة الفليحة.

وأوضح أن عشرات القتلى والأسرى والجرحى سقطوا بنيران أبطال الجيش والمقاومة، ومقاتلات تحالف دعم الشرعية.

بالتزامن استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بعدة غارات جوية تجمعات وتعزيزات وآليات المليشيا الإيرانية على امتداد خط المواجهات في جبهات مأرب الجنوبية، وأسفرت الغارات عن تدمير آليات ومعدت عسكرية تابعة للمليشيا ومصرع جميع من كانوا على متنها.