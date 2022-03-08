إب.. مليشيا الحوثي تدشن حملة موسعة لمصادرة أملاك معارضي الانقلاب في مركز المحافظة

دشنت مليشيا الحوثي الإرهابية، الاثنين، حملة موسعة مصادرة أملاك معارضي الانقلاب الحوثي، في مركز محافظة إب (وسط اليمن).



وقالت المليشيا في بلاغ صادر عن مركز إعلامها الأمني، إن ماأسمتها اللجنة المركزية المكلفة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين في الخيانة (تهمة تلصقها المليشيا بمعارضي الانقلاب)، أعمالها في مديريتي الظهار والمشنة بمحافظة إب.



وأضافت أن اللجنة "نفذت إجراءات الحجز على ممتلكات عدد من المتورطين في الخيانة وفقا للقرارات والأحكام الصادرة بحقهم" حد وصف البلاغ.



وعلم "يمن شباب نت" من مصادر محلية، أن مليشيا الحوثي اقتحمت بعدة أطقم ، منازل أشقاء وزير الاتصالات في حكومة الشرعية، نجيب العوج، واستولت عليها بالقوة.



وقالت المصادر إن مليشيا الحوثي اقتحمت المنازل وطالبت ملاكها بمغادرتها على الفور بعد أن سببت حالة من الخوف والهلع لدى الأطفال والنساء.



وفي منتصف ديسمبر الماضي استولت المليشيا على منزل والد وزير الاتصالات، واعتدت على النساء والأطفال الساكنين في المنزل وأشهروا في وجوههم السلاح، قبل أن يُخرجوهم من المنزل ويستولوا عليه.



في ذات السياق نفذت حملة مماثلة، أمس الاثنين، عملية اقتحام لمنزل المواطن عبده الصبري شقيق عضو مجلس النواب النائب الإصلاحي عارف الصبري واستولت عليه.



يأتي ذلك في إطار حملة واسعة تقودها المليشيا منذ أشهر في المحافظة الخاضعة لسيطرتها، للسطو على أملاك الشخصيات والقيادات المعارضة للانقلاب، حيث سطت خلال الآونة الأخيرة على عدد كبير من المنازل والمنشآت الخاصة والجمعيات الخيرية.



