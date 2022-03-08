تعرف على سعر الدولار اليوم في لبنان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الثلاثاء 8 مارس/آذار 2022، لدى تعاملات السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).



وتراوح سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ما بين 20650 و20700 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وهو السعر نفسه في تعاملات أمس.

شهدت سوق المحروقات في لبنان زيادة كبيرة في الأسعار، على خلفية ارتفاعات كبيرة عالمية في سعر النفط متأثرة بالارتفاع العالمي لبرميل النفط نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

وزاد سعر صفيحة البنزين "95 أوكتان" 28000 ليرة لبنانية، والـ"98 أوكتان" 28000 ليرة.

وتُنذر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بأزمة غذاء في لبنان الذي يعتمد على أوكرانيا لاستيراد القمح وسط غياب مخزون استراتيجي.

ولبنان يستورد أكثر من 70% من حاجته للقمح من أوكرانيا فقط، في حين يستورد النسبة المتبقية من روسيا ودول أخرى، كما يستورد لبنان الحديد وزيت دوار الشمس والحبوب وغيرها.

واستورد لبنان من أوكرانيا عام 2020 أكثر من 630 ألف طن من القمح، أو ما يمثل 80% من حاجته الاستهلاكية، مرتفعاً من 535 ألف طن من القمح استوردها عام 2019.

ويضرب لبنان أزمة مخزون استراتيجي إذ منذ انفجار 4 أغسطس/ آب 2020 فقد المرفأ إهراءات القمح، وبالتالي لم يعد بالإمكان تخزين القمح فيها، وهي التي كانت تستوعب نحو 120 ألف طن من القمح، أي حاجة 3 أشهر.

والأسبوع الماضي، قال وزير الاقتصاد أمين سلام إنّه يجري العمل على تأمين مصدر آخر للقمح كالولايات المتحدة وكندا والهند وبعض الدول الأوروبية و"تلقينا طمأنة من منظمة الأغذية العالمية بالمساعدة".

وأشار إلى أنّه إذا "ارتفعت أسعار القمح عالمياً من الممكن أن يقول لنا مصرف لبنان إنّه عاجز عن الاستمرار بالدعم".

وأوضح أنّ "60% من القمح الذي نستهلكه في لبنان يأتينا من أوكرانيا والباقي من رومانيا وروسيا".

ومدد مصرف لبنان المركزي قرار السماح للبنوك بشراء الدولارات دون سقف عبر منصة صيرفة التابعة له حتى نهاية مارس/آذار الجاري.

وكان البنك المركزي رفع السقف الشهر الماضي في خطوة قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إنها تهدف إلى كبح التقلبات في سوق الصرف.