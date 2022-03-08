"شاكر محفوظ بنش" يرأس اجتماع تشاوري ضم أعضاء الاستئناف ووكلاء النيابات الابتدائية م/حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

عقد رئيس نيابة استئناف المكلا ـ حضرموت القاضي "شاكر محفوظ بنش" بمكتبه امس اجتماعاً تشاورياً لقضاة النيابة العامة لتقييم أداء عمل النيابات الابتدائية بدائرة نيابة استئناف م/حضرموت بالمكلا خلال العام المنصرم 2021م، ضم أعضاء الاستئناف ووكلاء النيابات الابتدائية.

واستهل القاضي "شاكر بنش" رئيس النيابة العامة لدى افتتاحه الاجتماع الترحيب بالقضاة الحضور، مبدئياً سروره في عقد هذا الاجتماع الذي يأتي في إطار تقييم أداء عمل النيابات بغية الارتقاء به وتحسينه وتطويره.

وفي اللقاء استعرض رئيس النيابة العامة جملة من الملاحظات التي تم استخلاصها من أداء عمل النيابات خلال عام 2021م، مبيّناً أهم الملاحظات التي لوحظت في ملفات القضايا موضحاً أهمية تسديدها وتلافيها مستقبلاً، والى ضرورة مراعاة إعطاء الدقة في الوصف القانوني للجرائم بحسب وصفها في القانون.. وتطرّق الى أهمية مراقبة ما يتم في محاضر جمع الاستدلالات من مخالفات قانونية تتصل ببقائها دون الإحالة الى النيابة أو تأخيرها أو حجز المشتبه فيهم مدة تتجاوز المصرح به قانوناً لمأموري الضبط القضائي.

ووجّه رئيس النيابة العامة القاضي "شاكر بنش" وكلاء النيابات الابتدائية كل في دائرة اختصاصه في القيام بالنزول والتفتيش المفاجئ والاعتيادي على مراكز الحجز في إدارات الأمن بالمديريات وأقسامها والتصرف بشأن كل شخص قيدت حريته خلافاً للقانون أو حبس بغير حق ودون مسوغ قانوني أو تم وضعه او حجزه لمدة أطول مما هو مصرح به في القانون أو الحكم.. كما وجّههم إلى القيام بواجبهم ومسئولياتهم تجاه كل مايرد إليهم من شكاوى بشأن الضبط والتفتيش للأشخاص والأماكن والأشياء في غير حالة الجريمة المشهودة أو انتهاك حرمة المراسلات والاتصالات دون أخذ الإذن المسبق بذلك الإجراء من النيابة العامة باعتبار ان تلك الأفعال أعدها الدستور جرائم ومعاقب عليها قانوناً.

وأبرز رئيس النيابة في اللقاء التشاوري التقييمي لأداء عمل النيابات الابتدائية ملاحظات أخرى مستخلصه رافقت سير عمل النيابات.. داعياً قضاة النيابة العامة للعمل على تحسين مستويات الأداء والانجاز للمهام الموكلة إليهم قانوناً.

وأوضح لهم إن من شأن هذا اللقاء أن يعطي دافع للتحسين من مستوى الأداء باعتبار أن أي ملاحظة كانت خلال العام بمثل هذا اللقاء سيتم تلافيها وتسديدها وتجاوزها، والى ضرورة رفع قدراتهم في أثناء مرحلة التحقيق وفي الترافع أمام المحاكم، وفعاليتهم في حماية الحقوق والحريات التي صانها الدستور والقانون

ومن جانب آخر أبدى أعضاء الاستئناف ووكلاء النيابات الابتدائية في نقاشات مستفيضة أوجه ما يواجهون من معوقات وصعوبات وإشكاليات رافقت وترافق سير العمل.