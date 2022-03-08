مسؤول أمريكي يكشف: الحوثيون أطلقوا صاروخاً على البحر الأحمر السبت الماضي

المنامة - ياسر ابراهيم - أطلق المتمردون الحوثيون في اليمن صاروخًا واحدًا على الأقل على مياه البحر الأحمر المزدحمة خلال عطلة نهاية الأسبوع السبت 5 مارس/ آذار 2022، حسبما قال مسؤول أمريكي لوكالة الاسوشيتد برس اليوم الإثنين.

وقالت الوكالة "أنها هذا الهجوم يزيد من خطر قيام المتمردين بضرب واحدة من العديد من السفن التجارية التي تستخدم ممرا مائيا حاسم بالنسبة للملاحة العالمية".



ويتصل البحر الأحمر بقناة السويس، التي ترسل شحنات البضائع والطاقة من الشرق الأوسط الأوسع إلى أوروبا، ومنذ الاستيلاء على العاصمة اليمنية في سبتمبر 2014، أطلق الحوثيون صواريخ، ونشروا زوارق مسيرة محملة بالقنابل، ونشروا ألغامًا في البحر الأحمر.



وقالت البحرية الأمريكية إن إطلاق الصاروخ وقع يوم السبت في البحر الأحمر، وقال مسؤول أمريكي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة مسائل المخابرات، إن الحوثيين شنوا عملية الإطلاق.



وقال الأسطول الخامس للبحرية في الشرق الأوسط: "على الرغم من أن حركة النقل البحري لم تتأثر في هذه الحالة، إلا أن هذه الإجراءات تزعزع الاستقرار وتشكل خطراً على جميع السفن التي تمر عبر ممر مائي دولي بالغ الأهمية".



ولم يرد المتحدثون باسم الحوثيين المدعومين من إيران على الفور على طلبات للتعليق، ولم ترد المملكة العربية السعودية، التي قادت تحالفا يقاتل الحوثيين منذ مارس 2015 ولديها خط ساحلي يمتد حوالي 1760 كيلومترا (1100 ميل) على طول البحر الأحمر، على طلبات للتعليق.





وفي اكتوبر 2016، اقترب صاروخ حوثي في ​​البحر الأحمر من قبل من سفينة حربية أمريكية، وقالت البحرية الأمريكية إن المدمرة الأمريكية ماسون تعرضت لإطلاق صاروخين من اليمن. لم تصل أي منهما إلى السفينة الحربية، على الرغم من أن الولايات المتحدة ردت بضربات صاروخ توماهوك كروز على ثلاثة مواقع رادار ساحلية في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون على ساحل البحر الأحمر اليمني.

وفي نفس العام تعرضت السفينة الإماراتية سويفت -1 لهجوم صاروخي من جماعة الحوثي، وأكدت الحكومة الإماراتية أن سويفت -1 في ذلك الوقت كانت تحمل مساعدات إنسانية؛ وقال خبراء الأمم المتحدة في وقت لاحق عن الادعاء بأنهم "غير مقتنعين بصحتها"، كانت السفينة تبحر ذهابًا وإيابًا في البحر الأحمر بين قاعدة عسكرية إماراتية في إريتريا واليمن.



في أبريل 2021، تعرضت سفينة شحن إيرانية قيل إنها تعمل كقاعدة عائمة لقوات الحرس الثوري الإيراني شبه العسكرية لهجوم في البحر الأحمر - على الأرجح جزء من حرب ظل أوسع بين إسرائيل وطهران.



في الآونة الأخيرة، في يناير، استولى الحوثيون على السفينة التي ترفع العلم الإماراتي في البحر الأحمر قبالة اليمن، وأكد التحالف بقيادة السعودية أن السفينة كانت تحمل معدات طبية من مستشفى ميداني سعودي تم تفكيكه، ونشر الحوثيون مقطع فيديو يظهر قوارب مطاطية وشاحنات ومركبات أخرى على متن السفينة، بالإضافة إلى بنادق.



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