أثناء رعيه الأغنام.. مقتل مدني برصاص قناصة مليشيات الحوثي غرب تعز

قُتل اليوم الإثنين مدني برصاص قناصة ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً في محافظة تعز (جنوبي غرب اليمن)



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت"، إن "المواطن هزاع حسان عبده حميد (60 عاما)، قُتل برصاص قناص مليشيا الحوثي الارهابية المتمركزة في التبة الغبراء القحيفة بمديرية مقبنة غرب محافظة تعز".



وأوضح: "أن المواطن تعرض للقنص أثناء رعيه الأغنام"



والجمعة الماضية قُتل شاب برصاص قناصة ميليشيات الحوثي في منطقة عصيفرة شمالي مدينة تعز.



ومنذ مطلع فبراير الماضي وحتى الخامس من مارس الجاري، قُتل ثلاثة مدنيين وأصيب 4 آخرين معظمهم نساء وأطفال، برصاص قناصة ميليشيا الحوثي شمال وغرب تعز.



ومنذ بداية الحرب وثقت منظمات محلية ودولية مئات الضحايا في مدينة تعز أغلبهم من النساء والأطفال، والذين سقطوا بفعل القنص والألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي.



ورصدت تقارير حقوقية، مقتل وإصابة أكثر من 17 ألف من المدنيين جراء الهجمات التي تشنها مليشيات الحوثي على مديريات ومدينة تعز التي تحاصرها منذ نحو ست سنوات.