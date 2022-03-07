اليمنية للغاز تعلن اعتماد 75 طنا كحصة إضافية لمحافظات عدن وتعز وحضرموت

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الشركة اليمنية للغاز، الأحد، اعتماد كمية إضافية من الغاز المنزلي إلى الحصص الرسمية المخصصة لمحافظات عدن وحضرموت وتعز.



جاء ذلك خلال اجتماع لقيادة الشركة اليمنية للغاز عُقد، في العاصمة المؤقتة عدن، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وقال المدير التنفيذي للشركة المهندس محسن وهيط، إن "الشركة اعتمدت ثلاث مقطورات (٧٥ طنا)، ستوزع يومياً بالتداول على المحافظات الثلاث، بواقع 25 طناً لكل محافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير النفط عبدالسلام باعبود".



وأضاف، أن "اعتماد هذه الحصص جاء استجابة لتزايد حاجة المواطنين لمادة الغاز المنزلي في هذه المحافظات، وتغطية ذلك الاحتياجات ورفع جزء من المعاناة التي يعانيها المواطنون".



يشار إلى أن المحافظات الثلاث من أكثر المحافظات اليمنية المحررة كثافة في السكان، الأمر الذي زاد من حجم الاستهلاك للغاز المنزلي وهو ما تسبب بحدوث أزمات متتالية.

