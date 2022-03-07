شاهد.. إعادة تأهيل ملعب نادي الميناء عدن بدعم الرئيس عيدروس الزبيدي

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يزيد بن سلمان - شبوة - *بدعم وتمويل من رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي القائد "عيدروس الزُبيدي" وإشراف ومتابعة عضو الجمعية الوطنية "عبد الحميد الشعيبي".. تواصل أعمال مشروع "بناء وتأهيل ملعب نادي الميناء الرياضي في التواهي" وسط إرتياح رياضي ومجتمعي كبير*

عدن - خاص

تتواصل أعمال مشروع "بناء وتأهيل ملعب نادي الميناء الرياضي" في مديرية التواهي بالعاصمة عدن الذي يموله المجلس الإنتقالي الجنوبي ممثلا بالقائد الرئيس عيدروس الزبيدي، وبإشراف ومتابعة عضو الجمعية الوطنية للمجلس الاستاذ/ عبد الحميد ناصر الشعيبي، بوتيرة عالية وسط إرتياح رياضي ومجتمعي واسع.

ويشمل المشروع الذي ينفذه مكتب الكبدي للمقاولات، في مرحلته الأولى بناء سور، ومدرجات للجماهير، ومنصة لكبار الضيوف، إضافة إلى تسوية أرضية الملعب، إضافة الى تأسيس شبكة إنارة كهربائية وتشجير وغيره في مرحلته الثانية.

عضو الجمعية الوطنية والمكلف من رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بالإشراف على سير عمل المشروع الاستاذ/ عبد الحميد الشعيبي، أكد إهتمام رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي، بهذا المشروع الرياضي الحيوي، وحرصه على إنجازه وفق المعايير الهندسية والفنية التي تضمن جودة التنفيذ.

وأشار الشعيبي، انه قد تم إنجاز أكثر من ٥٠% من المشروع، وقد انطلقت اليوم أعمال تسوية أرضية الملعب البالغة مساحتها (٨٨×٥٣)م، إلى جانب استمرارية العمل في وضع اللمسات الأخيرة للمدرجات الجماهيرية والمنصة.

من جهتهم، جدد أهالي المنطقة شكرهم وتقديرهم لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد عيدروس الزُبيدي، على تجاوبه المباشر والسريع مع مناشداتهم وإصدار توجيهاته المباشرة بتكليف عضو الجمعية الوطنية للمجلس الاستاذ عبد الحميد الشعيبي، ومتابعة متطلبات المشروع والإشراف على سير العمل فيه .. مؤكدين بأن هذا المشروع الرياضي الحيوي ظل الجميع ينتظره ويطمح اليه خصوصا ان المدينة كانت تفتقر لملعب رياضي مؤهل رغم إمتلاك نادي الميناء الرياضي للمساحة.

يشار إلى ان مشروع بناء وتأهيل ملعب نادي الميناء الرياضي في التواهي كان أحد المشاريع الرياضية التي لم تُنفذ رغم اعتماد موازنتها المالية ضمن المشاريع الرياضية لبطولة كأس خليجي "٢٠".