إب.. ارتفاع أسعار الروتي تأثراً بأزمة المشتقات النفطية

المنامة - ياسر ابراهيم - أفادت مصادر محلية في محافظة إب (وسط اليمن)، بارتفاع أسعار الروتي بنسبة نحو 25 في المئة تأثراً بأزمة المشتقات النفطية التي تضرب المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.



وقالت المصادر، إن بعض المخابز لجأت إلى رفع قيمة الروتي حيث بدأت ببيع 3 أقراص بمئة ريال بدلاً عن 4 أقراص.



وأشارت المصادر إلى أن المخابز لم تكتفي برفع قيمة الروتي بل خفضت من حجمه ووزنه في ظل انعدام الرقابة من قبل سلطات المليشيا في المحافظة.



وأرجأ ملاك المخابز تلك الزيادة إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والغاز في السوق السوداء، إضافة إلى ارتفاع في سعر مادة الدقيق.



وتشهد مناطق سيطرة مليشيا الحوثي أزمة وقود خانقة ضاعفت من سعرها في الأسواق السوداء وانعكست سلبياً على مختلف مناحي الحياة.

