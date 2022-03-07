اعتماد 75 طن حصة إضافية من الغاز المنزلي لمحافظات عدن وتعز وحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

اعتمدت الشركة اليمنية للغاز، امس، كمية إضافية من الغاز المنزلي إلى الحصص الرسمية المخصصة لمحافظات عدن وحضرموت وتعز.



وقال المدير التنفيذي لشركة الغاز المهندس محسن وهيط، خلال اجتماع لقيادة الشركة عُقد، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن "إن الشركة اعتمدت ثلاث مقطورات (٧٥ طنا)، ستوزع يومياً بالتداول على المحافظات الثلاث، بواقع 25 طناً لكل محافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير النفط عبدالسلام باعبود".

وأضاف " أن اعتماد هذه الحصص جاء استجابة لتزايد حاجة المواطنين لمادة الغاز المنزلي في هذه المحافظات، وتغطية ذلك الاحتياجات ورفع جزء من المعاناة التي يعانيها المواطنون".