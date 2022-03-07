بعد اعتراض طائرة مسيرة في السعودية.. التحالف يعلن تنفيذ عملية عسكرية نوعية في صنعاء

أعلن التحالف العربي في وقت مبكر من اليوم الاثنين عن تنفيذ عملية عسكرية في العاصمة صنعاء، التي يسيطر عليها ميلشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران منذ سبتمبر 2014.



وقال التحالف في بيان مقتضب "ان العملية العسكرية نوعية على أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء"، وفق ما نقلت وكالة "واس" السعودية.



وأفاد أنه "تم اعتراض وتدمير طائرات مسيّرة أُطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية".



وأضاف التحالف: "أن العملية تأتي استجابة لتهديد الطائرات المسيّرة ومحاولات استهداف المدنيين".



وقال سكان محليون لـ"يمن شباب نت"، أنهم سمعوا دوي انفجارات عنيفة هزت الاحياء السكنية في العاصمة صنعاء وسط تحليق للطيران.



وقالت مصادر "أن غارة لطيران التحالف استهدفت مقر الفرقة الأولى في حي النهضة، كما استهدف بغارات أخرى منطقة السواد في مديرية سنحان (جنوب العاصمة)".



وأمس الاحد، أعلن التحالف العربي تنفيذ 31 عملية استهداف مواقع ميلشيات الحوثي بمحافظة حجة (شمال غرب اليمن)، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأسفرت عن تدمير 16 آلية عسكرية، وخسائر بشرية في صفوف المليشيا، وفق ما نقلت وكالة "واس" السعودية.



وتدور معارك مستمرة في عدد من الجبهات بين القوات الحكومية المسنودة بالتحالف العربي، وميلشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وزادت وتيرتها مطلع العام الجاري عقب استعادة القوات الحكومية السيطرة على مديريات في محافظتي مأرب وشبوة.



وكانت ميلشيات الحوثي بدأت في منتصف يناير الماضي استهداف الإمارات بطائرات مسيرة وهاجمت مواقع حيوية في أبو ظبي، إضافة إلى الاستهداف المستمر للأراضي السعودية ما بين الحين والآخر، وهذا ما زاد وتيرة الغارات الجوية خلال الأشهر الماضية.