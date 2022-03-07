محافظ شبوة يوجّه بتأهيل عدد من عناصر الشرطة النسائية بالمحافظة 

المنامة - ياسر ابراهيم - وجّه، محافظ محافظة شبوة عوض محمد الوزير، الجهات المختصة بالقيام بتأهيل عدد من عناصر الشرطة النسائية مع توفير المقومات الأساسية لعملهن الشرطوي بالمحافظة؛ للإسهام في حفظ أمن واستقرار المحافظة.

جاء ذلك خلال ترأسه، اليوم الأحد، اجتماعًا استثنائيًا للجنة الأمنية بالمحافظة؛ لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالأمن والاستقرار الذي تنعم به المحافظة، والسبل الكفيلة بتثبيت وتوطيد دعائمه في كافة مناطق المحافظة.

وحسب وكالة سبأ، فقد ناقش الاجتماع، سبل وجراءات تعزيز أشكال التعاون والتنسيق بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية وتكامل أدوارها فيما يتعلق بمحاربة الجريمة وضبط المخالفين للأنظمة والقوانين النافذة.

واشاد محافظ شبوة، بالنجاحات الأمنية التي تحققت في المحافظة مؤخراً والتي أسهمت في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في عموم مديريات ومناطق المحافظة.

واقر الاجتماع، عدداً من التدابير والإجراءات اللازمة تجاه القضايا التي تم مناقشتها.