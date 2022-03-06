مأرب.. الشرطة العسكرية تصدر تعليمات لمحلات بيع المهمات العسكرية وتتوعد المخالفين

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الشرطة العسكرية بمحافظة مأرب، الأحد، عن تعليمات خاصة لمحلات بيع المهمات العسكرية بالمحافظة شمال شرقي اليمن.



جاء ذلك خلال لقاء موسع لقيادة الشرطة العسكرية بمأرب مع مالكي محلات بيع المهمات العسكرية، وفق موقع وزارة الدفاع "سبتمبر نت".



وتضمنت التعليمات، "عدم بيع المهمات العسكرية إلا بموجب بطاقة عسكرية أصل أو مذكرة رسمية من الوحدة العسكرية أو الأمنية التابعة لها".



كما تضمنت منع بيع (شعار + بريه الشرطة العسكرية) إلا بموجب مذكرة رسمية من قيادة الشرطة العسكرية في المحافظة.



بالإضافة إلى "منع بيع أي مهمات عسكرية بالكمية، سواء لوحدات الجيش أو الأمن إلا بمذكرة رسمية من الشرطة العسكرية بمحافظة مأرب، ومنع شراء أي مهام عسكرية من مخصصات وحدات الجيش أو الأمن".



وشدد قائد الشرطة العسكرية بمأرب، العميد ناجي علي منيف على ضرورة التزام مالكي المحلات بالتعليمات الصادرة، محذرا من أن قيادة الشرطة ستتخذ الإجراءات العقابية اللازمة بحق المخالفين لهذه التعليمات.



كما عبر العميد منيف، عن شكره لمن أظهر التزامه من مالكي المحلات بالتعليمات الصادرة من قبل قيادة الشرطة العسكرية.

