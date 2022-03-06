شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طيران التحالف يكبد المليشيات الحوثية خسائر كبيرة غرب حجة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

كبد طيران تحالف دعم الشرعية، اليوم، المليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً، خسائر كبيرة في الارواح والعتاد غرب محافظة حجّة.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة " إن طيران التحالف استهدف تجمعات المليشيا الحوثية في مديريتي حرض وعبس".. مؤكداً سقوط العشرات من المليشيا الإرهابية بين قتيل وجريح بينهم قيادات ميدانية.

وأضاف "أن غارات أخرى استهدفت آليات قتالية في محيط مدينة حرض وألحقت بالمليشيا خسائر في الأرواح والعتاد منها تدمير طقمين وعربة ومصرع جميع من كانوا على متنها".