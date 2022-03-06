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طيران التحالف يكبد المليشيات الحوثية خسائر كبيرة غرب حجة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 مارس 2022

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كبد طيران تحالف دعم الشرعية، اليوم، المليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً، خسائر كبيرة في الارواح والعتاد غرب محافظة حجّة.

 

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة " إن طيران التحالف استهدف تجمعات المليشيا الحوثية في مديريتي حرض وعبس".. مؤكداً سقوط العشرات من المليشيا الإرهابية بين قتيل وجريح بينهم قيادات ميدانية.

 

وأضاف "أن غارات أخرى استهدفت آليات قتالية في محيط مدينة حرض وألحقت بالمليشيا خسائر في الأرواح والعتاد منها تدمير طقمين وعربة ومصرع جميع من كانوا على متنها".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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