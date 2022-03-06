الوزير شبيبة ومحافظ لحج يناقشان القضايات المتعلقة بأراضي وعقارات الأوقاف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش وزير الاوقاف والارشاد محمد شبيبة، اليوم، مع محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد التركي وقيادة مكتب الأوقاف بالمحافظة، عدد من القضايا المتعلقة بأراضي وممتلكات وعقارات الأوقاف بالمحافظة واستثمارها فيما اوقفت له.



وأكد الوزير شبيبة، على اهمية دور السلطة المحلية في رعاية الأوقاف وحمايتها من الأيادي العابثة..مشيراً الى أن حسن استثمار الوقف فيما خصص له يعود بالنفع للمواطن وينعكس إيجاباً لصالح الجميع..مشيداً بجهود السلطة المحلية بمحافظة لحج للحفاظ على اراضي وممتلكات وعقارات الاوقاف.

من جانبه، أكد محافظ لحج، اهتمام السلطة المحلية بأراضي وممتلكات وعقارات الاوقاف وردع كل من تسول له نفسه المساس بتلك الممتلكات.

في سياق متصل، اطلع الوزير شبيبة، ومعه محافظ لحج، ووكيل الوزارة الدكتور مختار الرباش، على سير العمل في مكتب وزارة الأوقاف والارشاد بمحافظة لحج، ومناقشة الجوانب الإدارية التي من شأنها النهوض بعمل المكتب في أداء مهامه.