رئيس مجلس الشورى يزور مسجد الملك الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

زار رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، اليوم، مسجد الملك الحسن الثاني أبن محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية الشقيقة.



واستمع الدكتور بن دغر ومعه سفير بلادنا لدى المملكة المغربية عز الدين الأصبحي، إلى شرح موجز عن المسجد والتصميم الهندسي والعمراني الذي يتميز به حيث يعد من اكبر المساجد في العالم، ويتميز بتصميم العمارة العربية والإسلامية والمغربية ذات الطابع الأندلسي والذي جمع في محتواه حضارات متعددة، وكان انعكاساً لتداخل ثقافي ممتد لقرون طويلة من الزمن.

وسجل الدكتور بن دغر كلمة في سجل التشريفات لكبار الزوار..مشيداً بالجهد الشعبي الذي ساهم في بناء الجامع، وفي الخبرات والتجارب التي اختزلت فيه..مترحماً على الملك الحسن الثاني رحمه الله الذي خلفه إرثاً تاريخياً وأسلامياً كبيراً، وترك للعرب والمسلمين هذا الصرح الديني الكبير.