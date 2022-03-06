المعهد التقني الصناعي بسيئون يتسلم تجهيزات فنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تسلم المعهد التقني الصناعي بسيئون، اليوم، تجهيزات فنية ولوجستية بتمويل من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، بالتنسيق مع وزارة الادارة المحلية عبر مشروع الأشغال العامة.



وطاف وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، ومعه مدير عام مديرية سيئون محمد العامري و مدير عام التعليم الفني والتدريب المهني محبوب أمان ومدير مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن بيتر فان دي بول، في قاعات ومرافق المبنى..مطلعاً على حجم التجهيزات والمستلزمات من تأثيث وأجهزة الكمبيوتر وتوابعها.

وفي سياق متصل اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء، على أنشطة مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن التابع لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) عبر مشروع الأشغال العامة .

وتعرف الوكيل الكثيري خلال لقائه ، مدير مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن بيتر فان دي بول بحضور مدراء عموم المياه والتخطيط والتعاون الدولي وصندوق النظافة والتحسين والادارة العامة لبحوث التنمية الإدارية والتدريب، على أنشطة المشروع في المديريات المستهدفة وهي سيئون وتريم والقطن التي تشمل مكوني المرونة المؤسسية والاقتصادية .

وأبدى وكيل المحافظة استعداد السلطة المحلية تقديم كافة أوجه التسهيلات اللازمة التي تمكن القائمين على المشروع من تنفيذ مكوناته والاستفادة منه على أرض الواقع.