شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين توزيع 600 سلة غذائية بوادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري ، اليوم ، توزيع 600 سلة غذائية إغاثية للأسر المحتاجة بمديريات سيئون وتريم والقطن وشبام وساه والسوم ، ضمن مشروع الوقف الكبير لجمعية احياء التراث الاسلامي بدولة الكويت الشقيقة ، وتنفيذ مؤسسة الضمير الخيرية الاجتماعية .

