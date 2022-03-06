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تدشين توزيع 600 سلة غذائية بوادي حضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري ، اليوم ، توزيع 600 سلة غذائية إغاثية للأسر المحتاجة بمديريات سيئون وتريم والقطن وشبام وساه والسوم ، ضمن مشروع الوقف الكبير لجمعية احياء التراث الاسلامي بدولة الكويت الشقيقة ، وتنفيذ مؤسسة الضمير الخيرية الاجتماعية .

وثمن وكيل المحافظة جهود مؤسسة الضمير الخيرية الاجتماعية وتدخلاتها المستمرة لتوفير أهم الاحتياجات الأساسية لتخفيف معاناة عدد من الأسر في ظل الظرف الراهن.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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