تدّعي وراثتها عن دولة الإمامة.. قيادات حوثية من أسرة المتوكل بصنعاء تتصرف بأراضي مواطنين في إب

أقدمت قيادات حوثية من بين المتوكل بصنعاء، على بيع أراضي مواطنين في محافظة إب، مدعية ملكيتها لها، في ظل عمليات نهب وسطو منظمة لأراضي وأملاك إب الخاصة منها والعامة.



وقالت مصادر محلية، إن متنفذ حوثي من عمران يُدعى (الكولي)، قام بالبسط على أرضية مواطن في مدينة إب (مركز المحافظة) مدعياً ملكيته لها بعد شراءها من بيت المتوكل في صنعاء.



وأضافت أن المتنفذ الحوثي قدم من عمران رفقة مسلحين وقام بالبسط على أرضية (المهندس عبدالقادر شريف) وشرع بالبناء عليها.



وأوضحت المصادر أن شرطة أمن مديرية الظهار التابعة للحوثيين قامت باعتقال (شريف) وعدداً من أفراد أسرته بعدما تصدوا لعملية البسط على أرضيته وقاموا بهدم ماتم بناءه.



وتدّعي أسرة المتوكل ملكيتها لآلاف القطع الأرضية العامة والخاصة في محافظة إب، بحجة أنها وريثة الدولة المتوكلية (الإمامية) التي أسقطها النظام الجمهوري في العام 1962م.



ومنذ انقلاب مليشيا الحوثي الانقلابية باشرت أسر هاشمية من بينها أسرة المتوكل بالسطو على أملاك الأوقاف وأملاك مئات المواطنين بالقوة في عدد من مديريات المحافظة وسط تواطؤ من قيادات السلطة المحلية التابعة للمليشيا في المحافظة.

