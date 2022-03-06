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رئيس مجلس الشورى يزور سفارتنا في الرباط ويطلع على أوضاع المبتعثين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 مارس 2022

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قام رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر امس زيارة لمقر السفارة اليمنية في العاصمة المغربية الرباط للاطلاع على سير العمل والخدمات المقدمة لابناء الجالية اليمنية في المغرب.

 

ونوه بن دغر بدور السفارة في تعميق العلاقة بين اليمن والمغرب على المستوى الرسمي وفي اوساط المجتمع المغربي الذي ينظر بإحترام كبير ومحبة صادقة لأبناء اليمن.

 

وكان سفير اليمن في الرباط عزالدين الاصبحي اشار الى تطور العلاقات اليمنية المغربية خلال الفترة الماضية، وموقف المغرب الثابت والداعم لليمن في مختلف المحطات التاريخية.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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