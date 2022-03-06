شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس الشورى يزور سفارتنا في الرباط ويطلع على أوضاع المبتعثين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قام رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر امس زيارة لمقر السفارة اليمنية في العاصمة المغربية الرباط للاطلاع على سير العمل والخدمات المقدمة لابناء الجالية اليمنية في المغرب.



ونوه بن دغر بدور السفارة في تعميق العلاقة بين اليمن والمغرب على المستوى الرسمي وفي اوساط المجتمع المغربي الذي ينظر بإحترام كبير ومحبة صادقة لأبناء اليمن.

وكان سفير اليمن في الرباط عزالدين الاصبحي اشار الى تطور العلاقات اليمنية المغربية خلال الفترة الماضية، وموقف المغرب الثابت والداعم لليمن في مختلف المحطات التاريخية.