الارياني: مليشيا الحوثي تفتعل ازمة مشتقات نفطية بمناطق سيطرتها لتشغيل السوق السوداء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أدان وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني ما تقوم به مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران من احتجاز لناقلات النفط، وافتعال ازمة في العاصمة المختطفة ‎صنعاء وباقي مناطق سيطرتها.



واوضح ان استمرار مليشيا الحوثي في وقف الامدادات النفطية القادمة "برا" من المناطق المحررة، واحتجاز مئات الناقلات النفطية، ومنعها من العبور، يؤكد تعمدها افتعال ازمة المشتقات النفطية، لادارة السوق السوداء ومضاعفة اسعاره‏.

واشار الارياني الى ان ما تقوم به مليشيا الحوثي منذ الانقلاب من سياسات افقار وتجويع ممنهجة، واستغلال لاحتياجات الناس، وتلاعب بسبل عيشهم، دون اي اكتراث باوضاعهم المعيشية الصعبة، يؤكد اننا إزاء عصابة إرهابية تتخذ المدنيين رهائن لتحقيق مكاسب مالية وسياسة، بل والمتاجرة بمعاناتهم في المحافل الدولية‏.

وطالب من المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي بادانة هذه الممارسات الارهابية التي تفاقم الاوضاع الانسانية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وممارسة ضغط حقيقي على قياداتها لرفع الحظر عن الإمدادات النفطية، وعدم وضع عراقيل امام تداولها ووصولها للمدنيين بالاسعار الطبيعية.