رئيس هيئة الاركان يدشن العمل بالنظام المحاسبي في دائرة الإمداد والتموين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

دشن رئيس هيئة الاركان العامة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز امس العمل بالنظام المحاسبي في دائرة الامداد والتموين .



وخلال التدشين، شدد رئيس هيئة الاركان العامة على العمل ضمن الخطط المحددة وتقييمها باستمرار وتطبيق النظام المستندي المحاسبي في كل الاعمال ، وتطوير الانظمة الالكترونية الحديثة في شعب الدائرة .. مشيدا بجهود قيادة الدائرة ومنتسبيها المستمرة واليومية خدمة لأبطال الجيش في الجبهات والمواقع وهيئات ودوائر وزارة الدفاع.

من جانبه أكد رئيس هيئة الاسناد اللوجستي اللواء الركن/ عبدالعزيز الفقيه أن العام 2022م سيكون عام العمل بروح الفريق الواحد وفق الانظمة والحديثة بما يتواكب مع متطلبات المرحلة .