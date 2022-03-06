"إبتزاز رخص".. مليشيا الحوثي أفشلت جميع مبادرات تبادل الأسرى والمختطفين

أكد مجلس التعبئة والإسناد الشعبي بأمانة العاصمة، السبت، أن مليشيا الحوثي أفشلت كل الجهود والمبادرات للإفراج عن المختطفين والأسرى في سجونها.



وقال بيان صادر عن المجلس، إن تعنت المدعو عبدالقادر المرتضى المعين من قبلها مندوبا للأسرى، أفشل كل الجهود والمبادرات من أجل الإفراج عن المختطفين والأسرى في سجونها.



ولفت المجلس في بيانه أنه يتابع ما يتعرض له المختطفون عموما والصحفيون الأربعة -في إشارة إلى الصحافيين- (توفيق المنصوري، وأكرم الوليدي، وحارث حميد، وعبدالخالق عمران) باعتبارهم من أبناء أمانة العاصمة، من محاكمات جائرة وانتهاكات وتعذيب ومصادرة الحقوق الآدمية داخل سجون المليشيا منذ سبعة أعوام.



وجدد المجلس إدانته لما يتعرض له المختطفون من ممارسات حوثية وحشية بحقهم.. مؤكداً أن صبر المختطفين قد بلغ ذروته طيلة السنوات الماضية ولم يعد بمقدورهم تحمل المزيد من الوعود الكاذبة والابتزاز الرخيص.



وأفاد أن الجهود التي بذلت من المنظمات المحلية والعربية والدولية، وحملات ومناشدات زملاء المهنة ومؤسسات الإعلام والصحافة في الداخل والخارج، إضافة إلى العروض التي قدمتها وساطات محلية بمبادلتهم ولو بأسرى حرب، مقابل إطلاق سراحهم، قوبل بتعنت المدعو عبدالقادر المرتضى مندوب الحوثيين في هذا الملف.



وطالب مجلس إسناد العاصمة في بيانه الحكومة والمجتمع الدولي بملاحقة المدعو المرتضى وتقديمه للمحاكمة.



كما طالب بإدراجه ضمن القائمة السوداء للعقوبات الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والضلوع في كافة الجرائم والمحاكمات الجائرة والانتهاكات التي تعرض وما زال يتعرض لها الآلاف داخل سجون المليشيا، وفي مقدمتهم أربعة صحفيون من أبناء أمانة العاصمة.