يضم 100 ألف كتاب.. افتتاح معرض شبوة للكتاب لعام 2022م

المنامة - ياسر ابراهيم - افتتح أمين عام المجلس المحلي بمحافظة شبوة عبدربه هشلة، السبت، معرض شبوة للكتاب لعام 2022م الذي ينظمه فرع الهيئة العامة للكتاب على مدى عشرة أيام بمشاركة ١٥ دار نشر.

وأوضح مدير فرع الهيئة العامة للكتاب خالد فرج أن المعرض الذي سيعمل على فترتين صباحية ومسائية يحتوي على ١٠٠ ألف كتاب موزعة على ٢٥ ألف عنوان تضم كتب علمية ودينية وثقافية وأدبية وقصص وروايات للأطفال.

ونقلت وكالة سبأ عن فرج قوله، إن المعرض يضم كذلك، "جناح خاص بمتحف حبان، وجناح توعوي عن المخدرات وأضرارها، وجناح خاص بفرع الهيئة العامة للكتاب بالمحافظة يضم مؤلفات شبوانية".

يشار إلى أن هذا المعرض هو الثالث الذي تقيمه السلطة المحلية بالمحافظة بعد تنظيمها لأول معرض في العام 2019م.