بن دغر يبحث مع رئيس مجلس الأعيان الاردني التعاون الثنائي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

التقى رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر امس على هامش مشاركته في مؤتمر رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، رئيس مجلس الأعيان بالمملكة الاردنية الهاشمية فيصل الفايز.



جرى خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون الثنائي بين مجلسي الشورى اليمني ومجلس الأعيان الأردني، وبما يخدم تطوير العلاقات الأخوية بين الشعبين والبلدين الشقيقين.

وتطرق بن دغر والفايز الى الأوضاع في اليمن، والمنطقة العربية..مؤكدين موقف اليمن والأردن الدائم المساند للشعب الفلسطيني وحقه في العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

حضر اللقاء سفيرا اليمن والاردن لدى المغرب عزالدين الأصبحي وجمانة غنيمات.