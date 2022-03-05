السفير السعدي يستعرض التحديات المناخية التي تواجهها المنطقة العربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

القى مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبد الله السعدي، امس، بيان المجموعة العربية امام الاجتماع التشاوري للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة مجموعة المواضيع الرابعة الواردة في تقرير الامين العام للأمم المتحدة بعنوان " أجندتنا المشتركة" حول التغيرات المناخية والاستعداد للمستقبل.



واستعرض البيان، أهم التحديات المناخية التي تواجهها المنطقة العربية مثل الجفاف والتصحر وتناقص التنوع البيولوجي وسبل مواجهتها..مشدداً على ضرورة ايفاء الدول المتقدمة بتعهداتها في اتفاقية باريس للتغير المناخي ومساعدة الدول النامية لا سيما التي تعيش مرحلة الصراع او ما بعد الصراع لتحقيق اجندة التنمية المستدامة والحد من اثار ظاهرة التغير المناخي وتوفير بيئة صحية ملائمة للبشرية.

ونوه البيان بالمبادرات والمقترحات الواردة في تقرير الامين العام لضمان حياه أفضل للأجيال الحالية ومستقبل أفضل للأجيال القادمة..مطالباً المجتمع الدولي للتعاون بشكل أكبر ودعم الدول الفقيرة لمواجهة التحديات الناشئة مثل جائحة كورونا عبر تبادل الخبرات وتسهيل وصول الدول النامية الى التكنولوجيا الصحية اللازمة لصناعة اللقاحات والادوية.

وكان الامين العام للأمم المتحدة قد أصدر نهاية العام الفائت، التقرير الشامل حول الاجندة المشتركة، استجابة لقرار الجمعية العامة بخصوص الذكرى الخامسة والسبعون لتأسيس الامم المتحدة أورد فيه أهم التحديات الاقتصادية والامنية والبيئية التي تواجهها البشرية وسبل التنسيق لمواجهتها ويمثل برنامج عمل للأمين العام في ولايته الجديدة التي ستمتد حتى العام 2026م.

الجدير ذكره ان بلادنا تترأس المجموعة العربية في نيويورك لشهر مارس 2022م.