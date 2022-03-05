شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بلادنا تشارك في منتدى الحوار لمجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شاركت الجمهورية اليمنية، امس في منتدى الحوار لمجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة بأفريقيا والعالم العربي ودول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي المنعقد في العاصمة المغربية الرباط بوفد ترأسه رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر. وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



ويهدف المنتدى، الى تعزيز الروابط بين دول المناطق الثلاث العربية والإفريقية واللاتينية، وخلق فضاء جديد للعمل المشترك، وتقاسم التجارب والخبرات وتعزيز برامج التعاون، والتهيئة إلى عقد قمة الدول والمؤسسات القادمة.