شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء دورة تدريبية بعدن حول المعالجة المجتمعية لحالات سوء التغذية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدأت اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، دورة تدريبية خاصة بالمعالجة المجتمعية لحالات سوء التغذية الحاد والوخيم والمتوسط، تنظمها إدارة الرعاية الصحية بعدن بدعم من منظمة اليونيسيف.



تهدف الدورة على مدى 10 أيام الى اكساب 25 كادراً طبياً وصحياً، مهارات ومعارف نظرية وتطبيقية متصلة بتصنيف منظمة الصحة العالمية لسوء التغذية وفقاً والمقاييس والمؤشرات وأسبابها والطرق المثلى لاستخدم جداول الانحراف المعياري في تشخيص الحالة التغذوية وكذا معايير التقييم والمتابعة للحالة خلال المعالجة وإجراءات القبول وفقاً لوصف وتشخيص الحالة التغذوية للطفل.