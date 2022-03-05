شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الصحة تنفذ حملة للتحصين ضد الكزاز الوليدي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

انطلقت في العاصمة المؤقتة عدن اليوم الجولة الثالثة للتحصين ضد فيروس الكزاز الوليدي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان بدعم من منظمة اليونيسيف.



وأوضح مدير عام البرنامج الوطني للتحصين بالوزارة يوسف احمد لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان الحملة التي تستمر حتى العاشر من الشهر الجاري تستهدف 408 الاف امرأة من سن 15 حتى 49 عاما في محافظات عدن، لحج، ابين، شبوة، المكلا، سقطرى، والمهره.

وينفذ الحملة 856 فرقة ثابتة ومتحركة بكادر صحي يصل الى 1712 كادر ثابت ومتحرك.