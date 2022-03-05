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بفستان شفاف .. الكويتية فاطمة العبد الله تثير الجدل في حفل زفاف شقيقتها: كشف المنطقة الحساسة

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن كشف كل جسدها .. اتفرج الكويتية فاطمة العبد الله تثير الجدل بفستان شفاف في حفل زفاف شقيقتها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو   للفنانة الكويتية فاطمة العبد اللة سببت جدل واسع  بظهورها بفستان شفاف اظهر جميع جسمها وهي ترقص مع زوج اختها في حفل الزفاف.

شاهد بالفيديو : فنانة كويتية شهيرة تثير الجدل بفستان شفاف يظهر كل جسمها في حفل زفاف شقيقتها
بالفيديو : فنانة كويتية شهيرة تثير الجدل بفستان شفاف يظهر كل جسمها في حفل زفاف شقيقتها

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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